Барнаульский риелтор рассказал, можно ли купить квартиру без ипотеки

По словам Алексея Галкина, девелоперы тоже пытаются адаптироваться к непростой экономической ситуации Риелтор, основатель и руководитель агентства "Центр Недвижимости" в Барнауле Алексей Галкин рассказал, можно ли купить квартиру без ипотеки.
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