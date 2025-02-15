Барнаульский риелтор рассказал, можно ли купить квартиру без ипотеки

По словам Алексея Галкина, девелоперы тоже пытаются адаптироваться к непростой экономической ситуации Риелтор, основатель и руководитель агентства "Центр Недвижимости" в Барнауле Алексей Галкин рассказал, можно ли купить квартиру без ипотеки.