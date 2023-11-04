Помните Сноудена? Что с ним сейчас и чем он занимается

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(Кремль, не желая вступать в открытый конфликт с Вашингтоном, официально занял проамериканскую позицию) скорее решили этим самым задобрить Америку, что и делали постоянно пока не убедились в тщетности этих ложных миролюбий. Дикого зверя никогда не задобришь как он был зверем так им и останется. И это и подтвердилось в последствии когда они спровоцировали или подтолкнули своими провокационными действиями к проведению РФ СВО. А этот опрос смешной. (А как вы считаете - предал ли Сноуден США или нет, опубликовав секретные документы?) а кто знает какие именно документы он стырил и опубликовал?