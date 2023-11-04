Нет, ну, конечно, все его помнят. Другой вопрос - чем он занимается сейчас, в условиях СВО и нарастающего конфликта на Ближнем Востоке? В условиях того, что его родные Штаты день за днем теряют свою гегемонистость и теперь уже мало напоминают ту страну, откуда он вынужден был бежать в 2013 году.
Помните Сноудена? Что с ним сейчас и чем он занимается
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
(Кремль, не желая вступать в открытый конфликт с Вашингтоном, официально занял проамериканскую позицию) скорее решили этим самым задобрить Америку, что и делали постоянно пока не убедились в тщетности этих ложных миролюбий. Дикого зверя никогда не задобришь как он был зверем так им и останется. И это и подтвердилось в последствии когда они спровоцировали или подтолкнули своими провокационными действиями к проведению РФ СВО. А этот опрос смешной. (А как вы считаете - предал ли Сноуден США или нет, опубликовав секретные документы?) а кто знает какие именно документы он стырил и опубликовал?
Ответить
7 час.
Н
НС
Как научится по-русски говорить без акцента, то может бороду лопатой отпустить и уехать куда подале от столиц, в глубинку.... Есть такие в России места - куда ни одному Американцу не добраться, там Сноудена никто никогда не найдёт. Где-нибудь в тайге. Туда только интернет провести.
Ответить
7 час.
US
Uri Strukow
Вы отстали от жизни, в тайге тьма не только пиндосов, но англосаксов вообще. Именно в тайге, Сибири, на Алтае многие из них нашли тот самый земной Рай.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии