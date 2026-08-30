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ВС РФ нанесли массированные удары по военным предприятиям Украины

ВС РФ нанесли массированные удары по военным предприятиям Украины

Вооруженные силы России атаковали объекты военной промышленности Украины, которые работают на интересы украинской армии.

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