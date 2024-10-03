На СВО погибла многодетная мать-медсестра из Омской области Галина Костикова. Она ушла служить добровольцем в 2022 году.
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На СВО погибла многодетная мать-медсестра из Омской области Галина Костикова. Она ушла служить добровольцем в 2022 году.