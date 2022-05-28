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Закон и Порядок

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Ракета «Циркон» во время испытаний поразила цель на расстоянии в 1000 км

Ракета «Циркон» во время испытаний поразила цель на расстоянии в 1000 км

Стало известно, что многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» (проект 22350) Северного флота ВМФ РФ произвел очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» (3М22) из акватории Баренцева моря.

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