Баста выступит в “Red Arena” 🗓 5-6 мая, 18:00 📍 Эстонская, 51 📍 2500-20000₽ 🎤 Интересный Сочи.
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Баста выступит в “Red Arena” 🗓 5-6 мая, 18:00 📍 Эстонская, 51 📍 2500-20000₽ 🎤 Интересный Сочи.