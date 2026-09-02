Минсельхоз России назначил Ермакова врио ректора ДонГАУ

Известный ученый-ветеринар Алексей Ермаков стал врио ректора ДонГАУ, сменив Евгению Чернышову. Университет является ведущим центром аграрного образования в Ростовской области и России, активно участвуя в научных исследованиях и развитии агропромышленного комплекса.
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