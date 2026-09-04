Иркутская область, Красноярский край и ХМАО лидируют по потенциалу ГЧП

Иркутская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ набрали более 8 баллов из 10 в исследовании ВТБ Инфраструктурного Холдинга, что свидетельствует о высоких перспективах для увеличения инвестиций в ГЧП-проекты.