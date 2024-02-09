Незаконно построенный автомагазин сносят на улице Баррикад в Иркутске

В Иркутске сносят самовольно построенный автомагазин на улице Баррикад. За два года собственника самостроя десять раз привлекали к административной ответственности, несмотря на решение суда разбирать конструкцию он не собирался.
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