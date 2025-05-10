Ефимов: Новый путепровод построят в рамках развития улично-дорожной сети на юге Москвы

Новый путепровод возведут по основному ходу Каширского проезда над Южной рокадой. Объект построят в рамках развития улично-дорожной сети в Котляковском, 1-м Варшавском проездах и 2-м Котляковском переулке.
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