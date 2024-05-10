Путём каких-то титанических усилий Западу, надо признать, удается вытеснять Россию из Армении. В Ереване сейчас всерьез обсуждают вопрос ликвидации российской базы и выход из ОДКБ.
Калибр не тот: российскую армию выгоняют из Армении, а американскую — из Африки
Комментарии
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Аршак Меликджанян
пашинян, дебил, сволочь и предатель. но его перевыбрали, так что .............................
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14 час.
Наиль Бакиров
Стоит Пашиняну прижать хвост "помидорами и апельсинами" и сразу запоёт ассану Путину !!!
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14 час.
АЧ
Александр Чумак
Никакой уверенности и надежд, что он верный друг России, НЕТ?!!. А, стало быть для Народа Армении он как *бестолковый балласт" не нужен!!!. Его место должен не "ситро- Ж"лис, а уважаемый народом и толковый руководитель государства!. "Брага" в отношении Пашиняна в Армении начала "играть" и когда брожение закончится, то в итоге получится настоящий с выдержкой "Армянский трехзвездный коньяк!!!".
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14 час.
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