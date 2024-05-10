Калибр не тот: российскую армию выгоняют из Армении, а американскую — из Африки

АЧ

Александр Чумак

Никакой уверенности и надежд, что он верный друг России, НЕТ?!!. А, стало быть для Народа Армении он как *бестолковый балласт" не нужен!!!. Его место должен не "ситро- Ж"лис, а уважаемый народом и толковый руководитель государства!. "Брага" в отношении Пашиняна в Армении начала "играть" и когда брожение закончится, то в итоге получится настоящий с выдержкой "Армянский трехзвездный коньяк!!!".