Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Калибр не тот: российскую армию выгоняют из Армении, а американскую — из Африки

Калибр не тот: российскую армию выгоняют из Армении, а американскую — из Африки

Путём каких-то титанических усилий Западу, надо признать, удается вытеснять Россию из Армении. В Ереване сейчас всерьез обсуждают вопрос ликвидации российской базы и выход из ОДКБ.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
пашинян, дебил, сволочь и предатель. но его перевыбрали, так что .............................
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14 час.
Наиль Бакиров
Стоит Пашиняну прижать хвост &quot;помидорами и апельсинами&quot; и сразу запоёт ассану Путину !!!
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14 час.
АЧ
Александр Чумак
Никакой уверенности и надежд, что он верный друг России, НЕТ?!!. А, стало быть для Народа Армении он как *бестолковый балласт&quot; не нужен!!!. Его место должен не &quot;ситро- Ж&quot;лис, а уважаемый народом и толковый руководитель государства!. &quot;Брага&quot; в отношении Пашиняна в Армении начала &quot;играть&quot; и когда брожение закончится, то в итоге получится настоящий с выдержкой &quot;Армянский трехзвездный коньяк!!!&quot;.
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14 час.

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