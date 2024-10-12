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Аналитики назвали районы Москвы с самыми доступными новостройками

Аналитики назвали районы Москвы с самыми доступными новостройками

Перово стало первым по доступности жилья в столичных новостройках В третьем квартале этого года самое доступное жилье на первичном рынке Старой Москвы предлагалось в районе Перово, а в Новой Москве — в поселении Марушкинское По итогам третьего квартала 2024 года район Перово занял первое место в рейтинге локаций Старой Москвы по доступности жилья на рынке новостроек.

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