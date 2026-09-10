Глава офиса Зеленского признал превосходство России в воздушном наступлении.Кирилл Буданов*, возглавляющий офис Владимира Зеленского, признал, что Украине не удастся одержать верх в конфликте путём нанесения «дипстрайков» беспилотниками по русским территориям.
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