НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

«Балачактагы тирән яралар»: ни өчен кеше патологик ялганчыга әйләнә?

«Балачактагы тирән яралар»: ни өчен кеше патологик ялганчыга әйләнә?

Бөтен кеше дә кайвакыт алдалый, тик кайберәүләрнең фантазиясе авыруга әйләнә. Татарстанның Республика клиник психиатрия хастаханәсе табиб-психиатры Оксана Захарова моның нәргә китергәнен, патологик ялганчыларны ничек ачыкларга икәнен һәм аны уйдырмалар сөйләүдән туктатып буламы-юкмы икәнен сөйләде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым