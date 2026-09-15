«Балачактагы тирән яралар»: ни өчен кеше патологик ялганчыга әйләнә?

Бөтен кеше дә кайвакыт алдалый, тик кайберәүләрнең фантазиясе авыруга әйләнә. Татарстанның Республика клиник психиатрия хастаханәсе табиб-психиатры Оксана Захарова моның нәргә китергәнен, патологик ялганчыларны ничек ачыкларга икәнен һәм аны уйдырмалар сөйләүдән туктатып буламы-юкмы икәнен сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым