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Царьград

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"Алла Пугачёва хочет дать большой сольный концерт в России". После слов продюсера разнервничался Максим Галкин*

"Алла Пугачёва хочет дать большой сольный концерт в России". После слов продюсера разнервничался Максим Галкин*

Mash сообщает, что "Алла Пугачёва хочет дать большой сольный концерт в России". Продюсер Сергей Дворцов уточнил, что уже известно.

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