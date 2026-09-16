Стример Анар назвал Слуцкого «самым дырявым вратарем». «Как он играл?»

Стример Анар Абдуллаев принял участие в шоу Алексея Гасилина «Самый умный». Гасилин : «Кандидатом каких наук является Слуцкий?» Анар : «Что? Он в чем-то шарит? История».
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