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Радар Румынии зафиксировал неизвестный объект: кибернетическая провокация?

Радар Румынии зафиксировал неизвестный объект: кибернетическая провокация?

Румынские радары зафиксировали возможный беспилотник в уезде Тулча. Министерство обороны страны сообщило о принятии мер, включая подготовку боевых самолетов, однако связь с объектом вскоре была потеряна.

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