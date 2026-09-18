Минюст признал иноагентом кинорежиссёра Андрея Звягинцева

Министерство юстиции России 18 сентября расширило список иностранных агентов, включив в него известного режиссёра Андрея Звягинцева, журналиста Михаила Шевелева, политика Павла Иванова, активиста Ержана Тургумбая и проект «Анархист-35».
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