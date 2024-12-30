Украинские войска отступают: Юрий Подоляка в свежей сводке от 30.12.2024, последние новости

Последние новости от Юрия Подоляки из зоны СВО на 30 декабря 2024 года. Российские войска активизировали наступательные действия на нескольких направлениях в Донецкой области, прорвав оборону украинских сил в ряде населённых пунктов, включая Воздвиженку, Часов Яр и Шевченко.