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Пенсионер из Санкт-Петербурга лишился 102 млн рублей из-за мошенников: возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге пенсионер в возрасте 76 лет стал жертвой крупномасштабной мошеннической схемы, в результате которой он лишился более 102 миллионов рублей, включая личные накопления и заемные средства.

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