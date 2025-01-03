Депутат Денис Майданов призвал россиян посмотреть сериал «Музыка времени»

Длинные новогодние каникулы — хорошее время, чтобы посмотреть новый сериал «Музыка времени» о том, как молодые ребята из разных уголков мира создали виртуальную рок-группу и решили встретиться, чтобы выступить на большом фестивале в Москве.
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