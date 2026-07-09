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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Модрич останется в сборной Хорватии после вылета с ЧМ (24sata)

Лука Модрич решил не завершать карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2026. Команда вылетела с турнира, уступив Португалии в 1/16 финала (1:2).

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