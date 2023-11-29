Захарова: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США

REUTERS/Saleh Salem Американские власти полностью ответственны за все те события, которые развернулись в зоне палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 29 ноября.
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