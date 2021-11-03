Смартфоны Redmi доминируют на распродаже Double 11, особой популярностью пользуется Redmi K40

Лу Вейбинг (Lu Weibing), занимающий посты президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo перечень самых продаваемых смартфонов в ходе мероприятия Double 11 на площадке Jingdong.
Лу Вейбинг (Lu Weibing), занимающий посты президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo перечень самых продаваемых смартфонов в ходе мероприятия Double 11 на площадке Jingdong.
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