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Смартфоны Redmi доминируют на распродаже Double 11, особой популярностью пользуется Redmi K40

Смартфоны Redmi доминируют на распродаже Double 11, особой популярностью пользуется Redmi K40

Лу Вейбинг (Lu Weibing), занимающий посты президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo перечень самых продаваемых смартфонов в ходе мероприятия Double 11 на площадке Jingdong.

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