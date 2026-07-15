Российским работодателям рекомендуют переходить на удаленку из-за дефицита бензина

В Новосибирской области официально вступил в силу режим повышенной готовности, вызванный топливным кризисом.
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