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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коби Уайт о данке через Вембаньяму: «Хотел забить сверху, прежде чем он доберется до кольца»

«Я хотел попытаться забить сверху, прежде чем он доберется до кольца. Когда проходил, понял, что, если исполню лэй-ап или что-то типа того, то он поставит блок-шот.

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