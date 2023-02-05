Настоящая бойня: ЧВК «Вагнер» начали решающую битву за главный козырь ВСУ

Укро-президент сделал очередное — ну очень громкое — заявление по Бахмуту/Артемовску. На пресс-конференции по итогам саммита «Украина — Евросоюз» Зеленский сказал, что ВСУ не намерены сдавать сакральный город: «Будем бороться, сколько сможем».