Ты уже пожил свое - иди на фронт

"Расстреляют своих же": жители Львова напуганы мобилизацией душевнобольных в ВСУ Шизофреников обещают отправить на ремонтные работы, но окажутся они в войсках В интернете появилась информация о том, кем могут служить в украинской армии люди с психическими отклонениями.
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