ТВ «Реала» показало ролик с критикой судьи Мансано перед игрой с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Отмена гола Беллингема «Валенсии» называется «скандалом мирового масштаба»

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Арбитр обслужит игру мадридцев с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 12 декабря. Mundo Deportivo передает, что ТВ «Реала» продемонстрировало ролик с ошибочными – по мнению авторов – действиями рефери в предыдущих играх.