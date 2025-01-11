ТВ «Реала» показало ролик с критикой судьи Мансано перед игрой с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Отмена гола Беллингема «Валенсии» называется «скандалом мирового масштаба»

Арбитр обслужит игру мадридцев с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 12 декабря. Mundo Deportivo передает, что ТВ «Реала» продемонстрировало ролик с ошибочными – по мнению авторов – действиями рефери в предыдущих играх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии