Менеджер Ферстаппена поставил точку в слухах об уходе из Red Bull

Менеджер Ферстаппена поставил точку в слухах об уходе из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolМенеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен опроверг слухи о возможном уходе четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 из Red Bull Racing, заявив, что нидерландец намерен выполнить действующий контракт с командой до конца.