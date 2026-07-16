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Менеджер Ферстаппена поставил точку в слухах об уходе из Red Bull

Менеджер Ферстаппена поставил точку в слухах об уходе из Red Bull

Менеджер Ферстаппена поставил точку в слухах об уходе из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolМенеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен опроверг слухи о возможном уходе четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 из Red Bull Racing, заявив, что нидерландец намерен выполнить действующий контракт с командой до конца.

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