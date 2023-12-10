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Гавриков провел 300-й матч в НХЛ и забросил 3-ю шайбу в сезоне – в ворота «Айлендерс». У него 9 очков в 24 играх

Гавриков провел 300-й матч в НХЛ и забросил 3-ю шайбу в сезоне – в ворота «Айлендерс». У него 9 очков в 24 играх

Защитник «Лос-Анджелеса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:3 ОТ).  В текущем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 24 матчах при полезности «+8».

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