В народном календаре 3 ноября — Илларионов день. И главное, что нужно делать, – помогать другим. Считается, что все ваши добрые и искренние дела и поступки привлекут в жизнь радость, позитив и сбычу мечт.
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В народном календаре 3 ноября — Илларионов день. И главное, что нужно делать, – помогать другим. Считается, что все ваши добрые и искренние дела и поступки привлекут в жизнь радость, позитив и сбычу мечт.