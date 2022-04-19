Разбитые машины, пострадавший человек: водитель без прав устроил массовое ДТП в Приморье

Разбитые машины, пострадавший человек: водитель без прав устроил массовое ДТП в Приморье

ДТП с участием трех автомашин произошло в городе Уссурийске. Виновник аварии — 18-летний парень — выехал на встречную полосу.

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