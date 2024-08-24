Женщина ежедневно готовит для сестры мужа и взамен получает жалобы, что еда слишком изысканная

Родственники заботятся друг о друге, когда наступают трудные времена. После того, как автор этой истории узнала, что сестра ее мужа была вынуждена перейти на низкооплачиваемую работу, она начала готовить ей обеды, а ее муж стал завозить их по дороге на работу.
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