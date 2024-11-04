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Царьград

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"Не исключаю": Кравцов ответил на вопрос о сокращении обучения в школах

"Не исключаю": Кравцов ответил на вопрос о сокращении обучения в школах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов о возможном сокращении обучения в школах: "Не исключаю".Министр просвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос о возможном сокращении обучения в школах России.

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