Не используют: пожар на «СКА Арене» не повлияет на расписание СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА прокомментировал пожар, произошедший ночью 9 июня на «СКА Арене». Произошедшее на команду не повлияет, потому что они не использовали спортивный объект с момента завершения игр плей-офф.
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