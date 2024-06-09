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Не используют: пожар на «СКА Арене» не повлияет на расписание СКА

Не используют: пожар на «СКА Арене» не повлияет на расписание СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА прокомментировал пожар, произошедший ночью 9 июня на «СКА Арене». Произошедшее на команду не повлияет, потому что они не использовали спортивный объект с момента завершения игр плей-офф.

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