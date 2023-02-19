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Сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Пхеньяна когда не будут нацелены на Сеул

Сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Пхеньяна когда не будут нацелены на Сеул

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи, сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон в воскресенье сообщила, что межконтинентальные баллистические ракеты Пхеньяна никогда не будут нацелены на Южную Корею.

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