Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Рецепт новогоднего салата «Кольцо Венеры»

Рецепт новогоднего салата «Кольцо Венеры»

Ингредиенты копченый утиный окорочок - 1 шт. свекла - 1 шт. грецкие орехи - 70 гр майонез - для заправки салата чеснок - 1 зубчик для заправки салата соль перец Рецепт приготовления Копченый окорочок нарезать мелким кубиком.

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