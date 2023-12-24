Тюменский бизнесмен вложит более 300 млн рублей в старые здания на объездной

В Тюмени на объездной дороге по улице Федюнинского появится первый ретейл-парк. Предприниматель Сергей Колесник планирует вложить 330 миллионов рублей в реновацию и снос старых зданий, которые сейчас находятся на этом месте.
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