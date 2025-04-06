В Госдуме рассказали о перспективах участия РФ в ПА ОБСЕ

Россия может быть заинтересована в возвращении к работе в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в случае изменения всей политики этой организации и извинений за оскорбления в адрес нашей страны, заявил «Известиям» первый зампред комитета по международным делам ГД Алексей Чепа.
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