В Госдуме рассказали о перспективах участия РФ в ПА ОБСЕ

Россия может быть заинтересована в возвращении к работе в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в случае изменения всей политики этой организации и извинений за оскорбления в адрес нашей страны, заявил «Известиям» первый зампред комитета по международным делам ГД Алексей Чепа.