Саудовская Аравия: Lufthansa Group продолжит приостанавливать полеты в и из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде до 18 ноября после ракетных ударов йеменских хуситов по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK).