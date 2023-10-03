В Хабаровском крае бассейн выплатит компенсацию избитому ребенку

Хабаровский краевой суд присудил компенсацию морального вреда ребенку после инцидента в бассейне. Год назад в одном из плавательных бассейнов в городе Комсомольске-на-Амуре произошла ссора и потасовка между несовершеннолетними детьми после тренировки, что привело к физическим повреждениям пятилетнего мальчика - он получил синяки на голове и теле.