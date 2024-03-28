В Орловской области начнут устанавливать быстровозводимые почтовые отделения

В 2024 году в Орловской области будет отремонтировано три почтовых отделения и ещё пять построено. С этого года в регионе начнёт применяться новая технология возведения офисов Почты России Новшеством для Орловщины станут быстровозводимые почтовые отделения, состоящие из металлического каркаса и сэндвич-панелей.