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Рассрочка на покупку жилья от застройщиков не подпадет под закон об оплате частями

Рассрочка на покупку жилья от застройщиков не подпадет под закон об оплате частями

Осенью 2024 года доля оплаты частями при покупке недвижимости выросла в несколько раз — до 30-35%, а в ближайшее время на фоне удорожания кредитных денег, может достичь 50%, рассказали «Известиям» эксперты.

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