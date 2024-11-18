Рассрочка на покупку жилья от застройщиков не подпадет под закон об оплате частями

Осенью 2024 года доля оплаты частями при покупке недвижимости выросла в несколько раз — до 30-35%, а в ближайшее время на фоне удорожания кредитных денег, может достичь 50%, рассказали «Известиям» эксперты.
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