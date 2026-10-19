Состоялся релиз Warhammer 40,000: Boltgun 2; Call of Duty обзаведётся новой подсерией; Creative Assembly признала катастрофический провал ремастера Total War: Shogun 2; отец DayZ винит в кризисе игровой индустрии крупных издателей; Digital Lighthouse Games анонсировала кинематографичный хоррор Encryption; по слухам, Vampire: The Masquerade — Bloodlines получит ремейк; Moon St .
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