Россия атаковала военные и энергетические объекты Украины массированным комбинированным ударом Юлия СоколоваВ ночь на 1 февраля ВС РФ провели массированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины.
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