Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» актом ментальной агрессии против РФ

Это инструмент агрессии, который используют США и НАТО.фото: mil.ru--> Скандальная «голая вечеринка», прошедшая в декабре 2023 года в московском клубе, является одним из примеров ментальной агрессии против России.
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