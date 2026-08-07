Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в организации обмена пленными с Украиной

Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном выразил ему признательность за помощь в организации обмена пленными с Украиной.
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