После встречи в Осло в Санкт-Петербург прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Ожидается, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он представит план частичной приостановки огня, распространяющийся на энергетическую и продовольственную инфраструктуру, которую обсудили представили США, Украины и Европы во время переговоров в Осло.
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