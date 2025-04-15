Что если темная материя нужна не всем во Вселенной? Обнаружена галактика, живущая без темной материи

Представьте себе, что у Вселенной есть свой свод правил, некая «космическая конституция». И вот одно из ее незыблемых, как нам казалось, положений гласит: чтобы построить галактику, нужен солидный фундамент из темной материи.
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